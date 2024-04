Ostapenko pārliecinoši sasniedz Madrides "WTA 1000" turnīra astotdaļfinālu

Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, bet otrās kārtas mačā ar 6-3, 6-1 pārspēja spānieti Džesiku Bouzasu-Maneiro (WTA 93.). Karle sacensības sāka no kvalifikācijas, kurā uzvarēja divas austrālietes, bet pamatturnīrā guva virsroku ar 6-2, 6-2 pār 2021.gada "US Open" čempioni Emmu Radukanu no Lielbritānijas un ar 6-4, 6-4 pār turnīra 17.raketi krievieti Veroniku Kudermetovu (WTA 19.).