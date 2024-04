RĪGA ATBILD Kāds ir iedzīvotāju viedoklis par atteikšanos no krievu valodas apguves skolās?

Ekrānuzņēmums no video.

Foto: Ekrānuzņēmums no video.

Valdība nolēmusi, ka no 2026./2027. mācību gada pamatizglītībā notiks pakāpeniska atteikšanās no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Ko par to domā Rīgas iedzīvotāji devāmies noskaidrot TVNET GRUPAS rubrikā "Rīga atbild".