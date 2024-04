2. maijā atklās "Lux Express" pasažieru komercpārvadājumus maršrutā Liepāja-Rīga

Autobusi no Liepājas uz Rīgu kursēs plkst.6, plkst.7, plkst.8.30, plkst.11.30, plkst.13.30, plkst.16., plkst.17.30 un tikai piektdienās un svētdienās plkst.19. Savukārt no Rīgas uz Liepāju autobusi kursēs plkst.7, plkst.9, plkst.11, plkst.13, plkst.16, plkst.17.40, plkst.19 un tikai piektdienās un svētdienās plkst.14.30.

Vienlaikus no piektdienas, 3.maija, "Lux Express" nodrošinās vienu reisu dienā no Liepājas uz Daugavpili un atpakaļ, tas izbrauks no Liepājas plkst.7, piestās Rīgā un no Rīgas turpinās ceļu plkst.10.30. No Daugavpils uz Liepāju autobuss izbrauks plkst.15.25 un nonāks Liepājā plkst.22.20.