VIDEO "Cilvēki aptur mašīnas ielas vidū un pievienojas protestiem." Gruziju satricina ārvalstu aģentu likums

Likuma pieņemšana apdraudētu Gruzijas iesākto eiroatlantisko kursu, un atsviestu to vēl dziļāk Krievijas ietekmes sfērā.

2003. gada Rožu revolūciju, kuras dēļ atkāpās prezidents Eduards Šavarnadze, uzskata par vienu no spilgtākajiem piemēriem neatkarīgo organizāciju spējām ietekmēt politiskos procesus Gruzijā.

Šobrīd Gruzijā darboja ap 10 tūkstošiem nevalstisko otganizāciju. Bieži to dzīvotspēja atkarīga no ārvalstu ieguldījumiem, to ierobežošana pilsoniskajai sabiedrībai būtu liktenīga.