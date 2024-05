VIDEO "Uzvara tiešām bija salda." Nansija Garkalne par uzvaru šovā "Balss maskā"

Intervijā raidījumā "900 sekundes" Nansija neslēpa, ka izbaudīja uzvaru. "Uzvara tiešām bija salda, jo tas nebija tik vienkārši. Es īstenībā riktīgi centos, no pirmās sērijas, no pirmās dziesmas man bija izplānota stratēģija, domu gājiens," teic viņa.

Par fināla izvēles dziesmu Nansija atklāj: "Es visu laiku gribēju kačāt šovu. Bet finālā gribējās paņemt kaut ko, kas ir no manis. Šī Elvisa Preslija dziesma man ir ļoti tuva un mīļa.

Galveno balvu 5000 eiro Nansija izvēlējusies ziedot SOS Bērnu ciematiem Latvijā. "Man šķiet, ka šī lieta ir diezgan aktuāla. Viss sākas no bērna, no mazā kodola, un, ja mēs gribam mainīt pasauli un dot mīlestību, tad ir jāsāk no paša kodoliņa."