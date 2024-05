Baltijas Starptautiskajā akadēmijā konstatēti vairāki pārkāpumi

Lēmums saistīts ar to, ka BSA nav savlaicīgi iesniegusi pieteikumus uz studiju virzienu kārtējo akreditāciju, līdz ar to pašlaik no kopumā 11 augstskolā realizētajiem studiju virzieniem septiņi nav akreditēti. Tādējādi šo virzienu studentiem ir liegta iespēja iegūt valsts atzītu diplomu par augstākās izglītības iegūšanu.