Uz laiku būs izmaiņas vilcienu kustībā vairākās dzelzceļa līnijās

Tāpat būs izmaiņas dzelzceļa līnijās Rīga-Daugavpils, Rīga-Krāslava, Rīga-Indra, kā arī Indra-Rīga, Krāslava-Rīga, Daugavpils-Rīga, Līvāni-Rīga, Zilupe-Rīga, Rēzekne II-Rīga, Krustpils-Rīga, Gulbene-Rīga un Madona-Rīga. Virzienā no Rīgas izmaiņas sāksies no Lielvārdes, vilcieniem vēlāk iebraucot galapunktos, savukārt virzienā uz Rīgu vilcieni no galapunkta aties agrāk, galvaspilsētā iebraucot pēc saraksta. Savukārt svētdienās atcels vilcienu Līvāni-Rīga.