Centrālcietuma bēglim Kovaļovam piespriež teju deviņu gadu cietumsodu par slepkavības mēģinājumu

Augstākā tiesa (AT) ir atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību par spriedumu, ar kuru no Rīgas Centrālcietuma izbēgušajam un vēlāk notvertajam Mārim Kovaļovam par kādas sievietes bijušā dzīvesbiedra slepkavības mēģinājumu piespriests cietumsods uz astoņiem gadiem un astoņiem mēnešiem, līdz ar to spriedums ir stājies spēkā.