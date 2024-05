Top filma par leģendāro basketbolisti Uljanu Semjonovu. Viņu atveidos aktieris Kārlis Arnolds Avots

Avots ir sporta fans un pats nācis no sportistu ģimenes, un Uļjanas Semjonovas stāsts viņam šķiet gan neparasts, gan universāls: "Gribu izstāstīt, kā viņa, no dziļiem laukiem nākusi, kļuva par basketbolisti. Šis stāsts būs par Uļu līdz basketbolam, tā pamatlīnija ir mīlestība, kuru mēs visi gribam saņemt. Tikai pieņemot domu, ka varam saņemt tādu mīlestību, kāda ir vajadzīga tieši mums, kļūst vieglāk dzīvot. Es domāju, ka Uļa to izdarīja."