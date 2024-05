"Kārtīgam latvietim ir jāiestāda koks" – divu Latvijas mežu īpašnieku pieredzes stāsti

“Man kā mežu īpašniekam, kas salīdzinoši nesen ir atjaunojis un ieguldījis tieši stādījumos mežu zemju paplašināšanā un izcirtumu atjaunošanā, lielākie postījumu draudi ir no pārnadžiem, jo dzīvnieku blīvums Latvijā ir salīdzinoši liels,” saka arī Blankenbergs. “Izmantoju repelentu, uz aitu tauku bāzes izgatavotu suspensiju, kas 10 l maksā ap 110 eiro. Patēriņš ir aptuveni 6 l uz vienu ha, un naudiskā vērtībā, neskaitot savu darbu, ir ap 70 eiro/ha. Šādas ikgadējas izmaksas ir pirmos piecus gadus. Pārsvarā uzklāju rudens pusē, jo dzīvnieki tad aktīvi ēd, lai uzbarotos pirms ziemas. Otrs laiks, kad pārnadži apdraud, ir pavasaris, kad sniega dziļuma dēļ lāgā nav ko ēst. Eglītēm vai priedītēm galotnītes ir tieši ārā no sniega – pārnadži apēd. Latvijā visur ir ļoti līdzīga situācija: iestādīto mežu apdraud pavasara salnas un pārnadži. Manus mežus lokāli posta stirnas, bet Kurzemē stādījumus ļoti bojā brieži, Alūksnes pusē, Ziemeļvidzemē – tur arī aļņi nāk. Biju apskatīt savus stādījumus, no pavasara salnas nekas nav cietis, bet no pārnadžu postījumiem – aptuveni 30 % ir bojāti. Kociņiem tomēr ir apkostas galotnītes. Domāju, ka neaizies bojā. Šo kopšanas sezonu panīkuļos, bet saņemsies un augs tālāk. Kokam, ja apēd vai noplēš galotni, iekšā ir vēl sānu pumpurs (snaudošais pumpurs), vai nu to izdzīs ārā, vai sāks stiepties uz augšu kāds no zariem. Taču, vai tas notiks, ir atkarīgs, cik augstu vai zemu pārnadžu kodums bijis.”