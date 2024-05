Lopesa un Afleks piedzīvo laulības krīzi. Afleks meklējot jaunu dzīvesvietu

Vērīgākie pamanīja arī to, ka Lopesa vietnē "Instagram" atzīmēja ar "patīk" kādu ierakstu, kur tiek runāts par toksiskām attiecībām. Neilgi pēc tam paparaci iemūžināja to, ka Afleks meklē sev jaunu dzīvesvietu. Patlaban aktieris uzturoties Brentvudā, mājās prom no Lopesas.