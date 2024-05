VIDEO "Aiz priekškara": Propagandisti kliedz, ka bombardēs Londonu un "kancelēs" Zelenski

Ja Rietumu presē un domnīcās, kas nodarbojas ar Krievijas iekšpolitikas analīzi, minētās aizturēšanas bija viens no visplašāk apspriestajiem tematiem, tad pašā Krievijā par to vēstīja tikai ziņās, taču nevienā no diskusiju raidījumiem, kur apspriež "svarīgākos" jautājumus, militārpersonu arestus pat nepieminēja. Savukārt 23.maija, kad notika Šamarina aizturēšana, vakara ziņu izlaidumā par to pavēstīja vien pāris teikumos.