Žagara 14 punkti neglābj "Wolves" no zaudējumā izšķirošajā spēlē par vietu Lietuvas čempionāta finālā

Žagars laukumā pavadīja 22 minūtes un 32 sekundes, realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem un sešus no astoņiem soda metieniem, netrāpīja nevienu no pieciem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva četras rezultatīvas piespēles, trīsreiz kļūdījās, bloķēja vienu metienu, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes, tika pie negatīva +/- rādītāja (-2) un iekrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus.