INFOGRAFIKA Pirmā iepriekšējās balsošanas diena EP vēlēšanās aizritējusi bez sarežģījumiem

Runājot par vēlēšanu procesu, Saulīte atzīmēja, ka EP vēlēšanās tiek izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kuru nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Sistēma ļauj vēlētājiem nobalsot jebkurā iecirknī. Praktiski tas nozīmē to, ka cilvēks, ierodoties iecirknī, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Noskenējot svītrkodu, iecirkņa darbinieks iegūst informāciju par to, vai vēlētājs ir tiesīgs balsot un, vai gadījumā cilvēks nav šajās vēlēšanās jau nav nobalsojis. Pēc Saulītes paustā, ja vēlētājs savu balsi jau ir nodevis, iecirkņa darbinieka rīcībā nonāk informācija, kurā iecirknī ir nobalsots un cikos. CVK priekšsēdētājas ieskatā, no drošības viedokļa šis ir "izcils risinājums".

Taujāta par zināmu kavēšanos ar aktivitātes datu ievadi, kas bija vērojama pirmdien, 3.jūnijā, Saulīte aicināja nošķirt balsu skaitīšanu un iedzīvotāju aktivitāti. Viņa atzīmēja, ka CVK savu darbu ir paveikusi un nodevusi to pašvaldību vēlēšanu komisiju pārziņā, kas, savukārt, deleģējusi darbus vēlēšanu iecirkņiem.

"Katrs iecirknis apkopo dienas aktivitāti, naktī tiks skaitītas balsis, par ko ziņos pašvaldību vēlēšanu komisijām. Tālākais ir atkarīgs no pašvaldību vēlēšanas komisijām, jo iecirkņu skaits pašvaldībās atšķiras. Tālāk pašvaldību komisijas apkopo visu iecirkņu aktivitāti un paziņo CVK. Tas ir atkarīgs no tā, cikos pašvaldību vēlēšanu komisijas nodod mums informāciju," skaidroja Saulīte.

LETA jau rakstīja, ka EP vēlēšanās būs iespējams balsot jebkurā no 945 vēlēšanu iecirkņiem visa Latvijā vai arī kādā no 50 iecirkņiem ārvalstīs. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Iepriekš nobalsot varēs tikai Latvijā, jo iecirkņos ārvalstīs varēs nobalsot tikai vēlēšanu dienā. Iepriekšējā balsošana būs iespējama 6.jūnijā no plkst.16 līdz 20 un 7.jūnijā no plkst.13 līdz 18. EP vēlēšanu diena būs 8.jūnijs, kad varēs balsot no plkst.8 līdz 20.