Lidmašīnas avārijā ASV miris bijušais misijas "Apollo 8" astronauts un ikoniskas fotogrāfijas autors

1968.gada decembrī uzņemtā fotogrāfija "Earthrise", kas bija pirmais krāsainais Zemes attēls no kosmosa, ir viena no nozīmīgākajām mūslaiku vēstures fotogrāfijām, kas mainīja cilvēku uzskatus par mūsu planētu. Valda uzskats, ka Endersa fotogrāfija, kurā redzama daļa Zemes un daļa Mēness virsmas, aizsāka vispasaules vides aizsardzības kustību, jo tajā redzams, cik trausla un izolēta Zemes izskatās no kosmosa perspektīvas.