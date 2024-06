Līdz sestdienas vakaram ierobežos transporta stāvēšanu centrā Rīgas praida gājiena norisei

No šodienas plkst. 20 līdz sestdienas plkst. 18 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Tērbatas ielas abās pusēs, posmā no Merķeļa ielas līdz Bruņinieku ielai, Elizabetes ielas abās pusēs, posmā no Brīvības ielas līdz Tērbatas ielai, Elizabetes ielas kreisajā pusē 50 metru garā posmā un virzienā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Matīsa ielas abās pusēs, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Aleksandra Čaka ielai.