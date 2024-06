"Coca-Cola" iesniedz pieteikumus preču zīmju reģistrācijai Krievijā. Ko tas nozīmē?

Saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem preču zīmes var tikt anulētas, ja tās netiek izmantotas trīs gadu termiņā. Ņemot vērā, ka "Coca-Cola", "Sprite" un "Fanta" zīmoli tika izņemti no tirgus 2022. gadā, to tiesiskā aizsardzība var tikt pārtraukta 2025. gada sākumā, sacīja "Online Patent" izpilddirektore Alīna Akinšina. Viņa ieteica "Coca-Cola" iesniegt pieteikumus Rospatent, lai nezaudētu tiesības uz saviem galvenajiem zīmoliem.

Lai gan "Coca-Cola" no Krievijas tirgus ir oficiāli izņēmusi "Coca-Cola", "Sprite" un "Fanta" zīmolu produktus, šie dzērieni tāpat tiek pārdoti Krievijā. Tie agresorvalstī tiek importēti saskaņā ar "paralēlā importa" shēmu no citām valstīm. "Coca-Cola" Krievijas nodaļa kopš kara sākuma nomainījusi nosaukumu uz "Multon Partners" un uzsāka "Coca-Cola" analoga "Good Cola" ražošanu, kura recepte un garša atšķiras no oriģinālā dzēriena.