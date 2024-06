Noskaidrots, kuras partijas EP vēlēšanu aģitācijai tērējušas visvairāk

Katrs no 16 vēlēšanās pieteiktajiem kandidātu sarakstiem limitētajiem aģitācijas izdevumiem drīkstēja izlietot ne vairāk kā 635 317 eiro. Savukārt Eiropas partijām tēriņu slieksnis nedrīkstēja pārsniegt 63 531 eiro.

AS aģitācijai izmantojusi 414 065 eiro, ZZS - 276 588 eiro, bet "Stabilitātei" 233 004 eiro. No šiem spēkiem EP mandātu ieguva tikai AS.