Krievijā pieprasa likvidēt labdarības fondu koncentrācijas nometņu ieslodzītajiem

Fonda prezidents Aleksandrs Zabara paziņoja, ka uz viņu tiek izdarīts spiediens fonda ārvalstu finansējuma dēļ. Tieslietu ministrija nesen pieprasīja, lai Zabara iesniegtu papildu dokumentus par fonda darbību, taču viņš to nedarīja. Pēc viņa teiktā, ministrija paziņojusi, ka ar tiesas starpniecību slēgs fondu.

Zabara arī pastāstīja, ka finansējuma problēmu dēļ pēdējos gados fonds nav varējis sarīkot ceļojošo izstādi "Rotaļlietas no koncentrācijas nometnes", ar kuru tas no 2018. līdz 2021.gadam apceļoja dažādas valstis. Daudzas organizācijas, kas bija gatavas atbalstīt šo projektu, jau ir pārtraukušas darbību, sacīja fonda vadītājs. Pēc viņa teiktā, pašlaik notiek sarunas par ekspozīcijas izvešanu no Krievijas uz Vāciju.