Eiropas Parlamenta vēlēšanas beigušās. Kas notiks tālāk?

Labējo ietekmes iespējamais pieaugums

Lai gan konservatīvajiem, sociālistiem un liberāļiem izdevies nosargāt savu vairākumu, kopumā labējie guvuši visai lielus panākumus. Abas EP frakcijas, kas politiskajā spektrā atrodas pa labi no EPP, - "Eiropas konservatīvie un reformisti" (ECR) un "Identitāte un demokrātija" (ID) - savu pārstāvniecību palielinājušas attiecīgi par četriem un deviņiem mandātiem un kopā izcīnījušas 131 vietu jeb 18,2% no deputātu kopskaita. Vairāk par trešdaļu pieaudzis arī ar frakcijām nesaistīto deputātu skaits, un no 97 "neatkarīgajiem" vismaz 34 pieskaitāmi labējo nometnei, tajā skaitā 15 deputāti, kas pārstāv vācu eiroskeptiķu partiju "Alternatīva Vācijai" (AfD), un 10 deputāti, kas ievēlēti no Ungārijas premjera Viktora Orbāna vadītās nacionālkonservatīvās partijas "Fidesz" saraksta.