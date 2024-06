+51,8 grādi mošejā: svētceļojumā uz Meku mirušo skaits pārsniedzis 1000

No mirušajiem 658 ir ēģiptieši, no kuriem 630 nebija reģistrējušies, šodien pavēstīja kāds arābu diplomāts.

Svētceļojums - hādžs - ir piektais un pēdējais no islāma pīlāriem. Visiem musulmaņiem vismaz reizi dzīvē ir jādodas svētceļojumā, ja tas ir fiziski un finansiāli iespējams. Hādža dalībnieki to uzskata par iespēju stiprināt savu ticību, atbrīvoties no veciem grēkiem un sākt jaunu dzīvi.