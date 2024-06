Vides aktīvisti nav bojājuši Stounhendžas akmeņus

"To ir grūti saprast, un mēs esam dziļi sarūgtināti. Tas ir vandalisms pret vienu no pasaules slavenākajiem senatnes pieminekļiem," intervijā radiostacijai "BBC Radio 4" sacīja "English Heritage" izpilddirektors Niks Merīmans.

Atbildību par protestu uzņēmās protesta grupa "Just Stop Oil", kas vēlas, lai nākamā Lielbritānijas valdība apņemas līdz 2030.gadam pakāpeniski atteikties no fosilā kurināmā. "Just Stop Oil" paziņoja, ka aktīvisti izmantoja oranžus kukurūzas miltus, kurus nomazgās lietus.