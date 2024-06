Kā izskatīsies EP ievēlēto Latvijas pārstāvju biroji? Dažiem vēl nav skaidrības

No “Apvienotā saraksta" (AS) ievēlētais Reinis Pozņaks aģentūrai LETA atzina, ka ir izvēlējies savas komandas cilvēkus, taču viņu vārdi pagaidām neesot publiskojami, jo daļai ir jānoslēdz iepriekšējās darba attiecības.

No partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ievēlētais Vilis Krištopans atzīmēja, ka pagaidām skaidrības par komandas sastāvu vēl nav, taču, kad lēmums būs pieņemts, par to varēs izlasīt EP mājaslapā. Taujāts, vai politiķis ir guvis skaidrību, kurai EP politiskajai grupai viņš pievienosies, Krištopans norādīja, ka pagaidām nevarot to pateikt, taču, kad viņš tiks uzņemts kādā no politiskajām grupā, politiķis solīja informēt. Krištopans, runājot par darbu komitejās, iepriekš aģentūrai LETA norādīja, ka gribētu strādāt lauksaimniecības vai transporta jomā.