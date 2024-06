"Liela atbildība un spiediens." "Ukrainska pravda" galvenā redaktore par žurnālistiku kara apstākļos

Kara laikā mediju darbs ir izaicinājumu pilns, ļoti grūts, bet vienlaikus arī interesants un ļoti svarīgs. Žurnālistika kara apstākļos pavisam burtiski spēj glābt cilvēku dzīvības, un tās vērtība ir ļoti augsta, jo cilvēkiem arī ārvalstīs ir jāzina par to, kas notiek mūsu valstī. Vienīgais veids, kā viņi par to var uzzināt un atbalstīt mūs gan emocionāli un empātiski, gan arī praktiski, ir mūsu žurnālistu darbs, aprakstot notiekošo karu un izstāstot konkrētu cilvēku piedzīvoto un visas Ukrainas piedzīvoto. Ja cilvēki to visu zina, viņi ir gatavi atbalstīt Ukrainas pretošanos iebrucējam un stiprināt mūsu aizsardzības spējas.