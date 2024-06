Krištopanu Saeimā aizstās Stobova

Eiropas Parlamentā no ''Latvija pirmajā vietā'' (LPV) ievēlēts parlamenta deputāts Vilis Krištopans . Stobovai potenciālais Saeimas deputāta mandāts pienākas, jo viņa ir nākamā visvairāk balsu saņēmusī kandidāte LPV sarakstā Latgales apgabalā aiz Šņepstes.

Laika posmā no 2006.gada novembra līdz 2007.gada janvārim Stobova strādājusi par Veselības ministrijas parlamentāro sekretāri.

Stobova 2001.gada martā kandidējusi Rīgas domes vēlēšanās no Jaunās Kristīgās partijas saraksta. Gadu vēlāk viņa kandidējusi 8.Saeimas vēlēšanās no Zaļo un zemnieku savienības saraksta, bet 2004.gada jūnijā viņa kandidējusi Eiropas Parlamenta vēlēšanās no Zaļo un zemnieku savienības saraksta.