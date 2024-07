Pāragri mūžībā devies pianists un koncertmeistars Mārtiņš Zilberts

Pianists sadarbojies ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri (LNSO) un kamerorķestri "Sinfonietta Rīga". Kā viens no visaktīvāk koncertējošiem pianistiem koncertmeistariem Latvijā, Mārtiņš Zilberts bija daudzu patstāvīgu kamermūzikas projektu dalībnieks un dibinātājs. To lokā jāmin LNSO klaviertrio, kā arī ansambļi "Brokastis četratā", "Undertango" un citi, kas atskaņo mūziku no klasikas līdz pat crossover žanram.