Valdība nesaskata iespēju finansēt Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles atjaunošanu

Vēstules projektā skaidrots, ka finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķir katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, valstiski nozīmīgiem pasākumiem. Savukārt no iesniegtajiem materiāliem secināts, ka fasādes remontdarbu nepieciešamība identificēta jau 2022.gadā, un iesniedzēju vēstulē nav norādes par apstākļu būtiskām izmaiņām attiecībā uz ēkas stāvokli. Līdz ar to šāds lūgums neatbilst līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem piešķiršanas mērķiem. KM atzīmē, ka Valsts kontrole jau iepriekš ir uzsvērusi nepieciešamību rūpīgi izvērtēt, vai finansējuma piešķiršanas mērķis patiesi atbilst līdzekļu piešķiršanas neparedzētiem gadījumiem mērķim.