Video "Aiz priekškara": Orbāns Putinu sauc par draugu un Krieviju – par lielu impēriju

Galēji labējie krievu draugi

Kā pozitīvais piemērs tiek minēts Tramps un Orbāns, kas cīnoties par savu valstu nacionālajām interesēm, vienlaikus atzīstot, ka arī citām valstīm tādas varot būt. Tā ir visai tieša atsauce uz to, ka Krievijai var būt savas nacionālās intereses, kurām nepārprotami ir koloniāls raksturs. Proti, vēlme paturēt savā ietekmes zonā bijušās padomju republikas, izņemot Baltijas valstis, izrādās ir leģitīmas nacionālās intereses, kuras izprotot gan Tramps, gan Orbāns.

Kā pret fašismu it kā karojošā Krievija ir nonākusi draudzībā tieši ar galēji labējām Eiropas partijām? Atbildi sniedz domnīca "The conversation", vēstot, ka "Eiropas galēji labējo spēku izmantošana Putinam sniedz daudz priekšrocību. Šīs partijas parasti nav apņēmušās atbalstīt demokrātiskas institūcijas, it īpaši, ja tās tiek uzskatītas par šķēršļiem konservatīvas politikas īstenošanai, piemēram, stingrākiem imigrācijas likumiem vai LGBTQ+ tiesību ierobežošanai. (..) Jo autoritārāka ir pasaule, jo mazāka iespējamība, ka demokrātiskās balsis Krievijā radīs atbalstu citās valstīs. Problēmas Putinam rada ne tikai demokrātiskas valstis, bet arī tādas starpvaldību institūcijas kā ES, kas atbalsta uz cilvēktiesībām un demokrātiju balstītu programmu. Putins vienotu ES un tās pretestību Maskavas neliberālajai vīzijai uzskata par draudu. Tāpēc viņš cenšas sabotēt Rietumus, vājinot demokrātiskos projektus ES".