"Gāju pa kāpnēm augšā, piefiksēju romu tautības pāri. Neaizdomājos, ka jāuzmanās. Ejot augšā pa kāpnēm, sajutu nelielu grūdienu, tā sieviete pietuvojās ļoti tuvu. Pagriezos, tās sievietes vairs tur nebija. Skrēja kaut kur projām. (..) Tas ir mazākais, kas mani šajā situācijā pārsteidza. Tas, kas padarīja bēdīgu, ir tas, ka, piezvanot policijai, man tika teikts, lai gaidu ekipāžu notikuma vietā. To darīju trīsarpus stundas, šajā laikā to sievieti redzēju atkārtoti. Par to norādīju arī operatoram," raidījumam stāsta Marija, kura kļuva par kabatzagļu upuri.