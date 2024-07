Intervija Profesors Frosts: Krievija starptautiskās sabiedrības acīs iespaidīgi zaudē pašā svarīgākajā frontē

Nevaru to attaisnot, taču izskaidrot to varu ar mūsu pašreizējo ekonomikas lejupslīdi, ka ne visas NATO dalībvalstis jūtas ļoti bagātas un pārtikušas. Un pilnībā piekrītu, ka tās nespēj bezgalīgi finansēt karadarbību, kas tām pašām nav eksistenciāls. Protams, šis karš var būt eksistenciāls Ukrainai, bet NATO valstīm tas tāds nav. Šo lēnumu varu mēģināt šādi izskaidrot, bet noteikti ne attaisnot. Pilnībā jums piekrītu, manuprāt, vislabāk būtu tieši tagad spiest ļoti, ļoti spēcīgi, bet diemžēl neesmu pie teikšanas.

Attaisnot to nekādi nav iespējams. Putins visādi cenšas sameklēt Krievijas diženumu, viņš to meklē arī pavisam senā vēsturē. Mēs labi saprotam, ka Krievija vairs nav superlielvalsts, tā drīzāk ir trešās pasaules valsts, jo tā ir pilnībā atkarīga no naftas un gāzes ieguves, tā neko īpašu neražo. Krievija ir bijusī lielvalsts, kas vēl nav apradusi ar šo domu. Putins domā, ka viņš spēj atgūt to, kas bija Padomju Savienība. Bet uz to nav nekādu izredžu, viņš dzīvo maldos. Ukrainas un visu Rietumu problēma līdz ar to ir jautājums, kā viņu savaldīt un iegrožot. Problēmu rada fakts, ka šai trešās pasaules valstij ir kodolieroči.