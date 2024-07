"Swedbank" Latvijā pirmajā pusgadā nopelnījusi 119 miljonus, bet SEB grupa – 76,6 miljonus eiro

Otrajā ceturksnī no jauna izsniegto kredītu apmērs uzņēmumiem palielinājies par 91%, salīdzinot ar pirmo ceturksni. Tostarp "SEB banka" piešķīra aizdevumu 5,5 miljonu eiro apmērā stikla pārklājumu ražotājam SIA "GroGlass", ilgtermiņa aizdevumu 7,1 miljona eiro apmērā elektronikas ražošanas pakalpojumu sniedzējam AS "HansaMatrix", kā arī 6,2 miljonu eiro aizdevumu SIA "JM Properties" jaunas ražotnes būvniecībai.

Bankā norāda, ka arī iedzīvotāji ir sākuši aktīvāk aizņemties un pieaugums bija visos galvenajos aizdevumu veidos privātpersonām. No jauna izsniegto patēriņa kredītu apjoms ir pieaudzis par 25%, salīdzinot ar šā gada pirmo ceturksni, bet no jauna izsniegto hipotekāro aizdevumu apmērs ir palielinājies par 39%. Kopējais no jauna izsniegto aizdevumu apmērs privātpersonām, salīdzinot ar pirmo ceturksni, ir palielinājies par 34%.