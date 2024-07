Temperatūra vietām sasniedz +40 grādus: Eiropas dienvidos jauns karstuma vilnis

Stambulā, kur gaisa temperatūra bija ap 34 grādiem, pašvaldība otrdien izplatīja brīdinājumu par karstumu, iesakot iedzīvotājiem palikt mājās no plkst.10 līdz plkst.16. Bija gaidāms, ka temperatūra Stambulā līdz 28.jūlijam būs par trim līdz sešiem grādiem augstāka par sezonas normu.

Itālijas Veselības ministrija izplatīja visnopietnāko brīdinājumu par karstumu 12 lielpilsētās - no Triestes valsts ziemelos līdz Romai valsts vidienē. Šo pilsētu iedzīvotāji tika aicināti dienas karstākajā laikā palikt mājās, izvairīties no treniņiem ārpus telpām un atturēties no smagas pārtikas. Bija gaidāms, ka šo pilsētu sarakstam trešdien tiks pievienota Sicīlijas galvaspilsēta Palermo.