Rietumu analītiķi ziņo, ka Krievijas armija ievākusi vairākus padomju laikā ražotus ieročus un tankus, bet 70% tanku kopš to ražošanas nav kustināti, un atlikušie ir nekvalitatīvi restaurēti. Tāpat krievi no vecās tehnikas izņem artilērijas stobrus un uzstāda uz pašgājējhaubicēm. Ja šāda tendence turpināsies, Krievija 2025. gadā sasniegs "kritisku izsīkuma punktu," vēsta Ukrainas izdevums "Ukrainska Pravda", atsaucoties uz ietekmīgo izdevumu "The Economist".