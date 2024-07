"Positivus" rīkotājs Majors atklāj iemeslus, kāpēc Salacgrīvā festivāls, visticamāk, nevarētu atgriezties

Majors arī teic, ka vienmēr ir vēlējies, lai apmeklētāji festivālā justos, it kā būtu nonākuši ārzemēs. "Ar veselīgu skaudību esmu smēlies iedvesmu no superkvalitatīviem pasākumiem ārpus Latvijas, un man ir gribējies ko līdzīgu īstenot šeit. Tas ir mans dzinulis. Esmu arī sapratis, ka lieliem notikumiem inspirācija vienmēr jāmeklē ārzemēs. Latvija ir ideāla vieta, kur dzīvot, bet tikai ar nosacījumu, ka ir iespēja ceļot, cik daudz vien iespējams. Jo mazā vidē nevar rasties idejas, kas dzimst lielajās pilsētās un nācijās," tā Majors.

Tajā uzstāsies amerikāņu dziedātājs, dejotājs un aktieris Džeisons Derulo, viens no Atlantas apvienības "Migos" mūziķiem Offset, britu rokgrupa "Nothing But Thieves", hiphopa mūzikas pārstāvis NEMZZZ, pašmāju repa klasiķis Ozols, viens no šīs vasaras karstākajiem repa projektiem Wiesulis un sangvn, kā arī grupa "Detlef" un daudzi citi.