Tukuma un Talsu novadā rallija laikā būs slēgti atsevišķi valsts autoceļu posmi

Tukuma novadā no plkst.6.40 līdz 18 būs slēgts autoceļa Brizule-Rideļi (V1489) posms pirms Rideļiem, kā arī atsevišķi posmi uz autoceļa Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka (P131) un Milzkalne-Cērkste-Apšuciems (V1448).

Talsu novadā no plkst.8 līdz plkst.19.30 slēgs autoceļa Sārcene-Lauciene-Sabiles stacija (V1397) posmu no Ventspils šosejas (A10) līdz autoceļam Stende-Lauciene-Mērsrags (V1401), autoceļa Stende-Lauciene-Mērsrags posmu no Lībagi-Odre (V1380) līdz autoceļam Sārcene-Lauciene-Sabiles stacija, kā arī vienu posmu uz autoceļa Purmaļi-Oksle-Cēre.