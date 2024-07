Latvijas vēstnieks NATO: Bažas par Rietumu iespējamo atbalsta trūkumu Ukrainai ir nedaudz pārspīlētas

Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" viņš atgādināja, ka Ukraina līdz šim ir saņēmusi ļoti solīdu palīdzību no ASV, kamēr to vada pašreizējā administrācija ar prezidentu no Demokrātu partijas. Savukārt republikāņu prezidenta amata kandidāta Donalda Trampa izteikumi priekšvēlēšanu gaisotnē "varbūt ir viņa stilā veikti", tomēr svarīgi atzīmēt, ka Ukrainas puse, spriežot pēc publiskās komunikācijas, ir apmierināta ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Trampa pēdējās telefonsarunas iznākumu, sacīja Riekstiņš.