Nigēra pārtrauc diplomātiskās attiecības ar Ukrainu

Mali huntas lēmuma iemesls bijis Ukrainas valdības atbalsts Mali tuaregu nemierniekiem to cīņās ar Krievijas grupējuma "Vagner" algotņiem, kas Mali konfliktā karo valdības spēku pusē.

Jūlija beigās Mali ziemeļos netālu no Tinzauatenas pilsētas notika sadursmes starp vietējiem tuaregu nemierniekiem, no vienas puses, un valsts bruņotajiem spēkiem un Krievijas militārā formējuma "Vagner" algotņiem, no otras.