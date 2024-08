Turpmāk ārējās robežas šķērsotāju personu datus glabās krietni ilgāk

Ņemot vērā to, ka robežsardzes veicamās darbības skar ne vien Latvijas, bet Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu, secināts, ka līdzšinējais termiņš - pieci gadi - ir nepietiekams informācijas par personas ārējās robežas šķērsošanu glabāšanas termiņš, ņemot vērā notiekošo Baltkrievijas robežas pusē, kā arī dažāda rakstura nemierus citviet pasaulē, kas ir par pamatu pastiprinātai personu migrācijai.

Ņemot vērā to, ka laika posmā no 2020.gada sākuma līdz 2023.gada sākumam, kas ir trīs gadu periods, kurā personu migrācija tika būtiski ierobežota un samazināta, bet līdz 2020.gadam fiksētie dati, iestājoties noteiktajam termiņam, jau ir vai tiks dzēsti, robežsardze un drošības iestādes zaudēs to personu datus, kuri iepriekš fiksēti kā riska personas vai bijuši iesaistīti pārkāpumos, kuru izskatīšana ir robežsardzes kompetencē.