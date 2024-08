Pēc septiņām lieliskām sezonām Ščesnsnijs pamet "Juventus"

"Juventus" kreklā vārtsargs ir aizvadījis 252 spēles oficiālos turnīros, 200 no tām izejot laukumā A sērijas mačos un kļūstot par septīto ārvalstu futbolistu, kurš sasniedzis 200 līgā aizvadīto spēļu robežu.

Viņa kontā ir 100 spēles bez ielaistiem vārtiem, kā arī 103, ja skaita arī spēles, kurās viņš laukumā nebija pilnu laiku, deviņi atvairīti 11 metru soda sitieni, no kuriem astoņi - A sērijā (8 no 31) un viens - Čempionu līgā, kā arī 73% atvairīto sitienu.

No 2009. līdz 2017.gadam vārtsargs bija Londonas "Arsenal" īpašums, 2009./2010.gada sezonā tiekot izīrētam citam Anglijas klubam "Brentford", bet no 2015. līdz 2017.gadam - "AS Roma".