Kariņa avioreisu skandāls: dienesta pārbaudes komisija premjera biroja darbinieku pārkāpumus neatrod

Kronbergs apgalvo, ka šobrīd, kamēr Ministru kabineta noteikumos par komandējumiem nebūs konkrēti atrunāta specreisu izmantošana, šādi lidojumi notikt nedrīkst un viņš tādus nepieļaušot. Šovasar gan tika pieņemti Valsts kancelejas iekšējie noteikumi par to, kā tiek organizēta daļa no līgumreisiem – tie, kurus apmaksā no Eiropas Savienības Padomes budžeta.

Premjere Siliņa uzskata, ka dienesta pārbaudes komisija, kas vēlāk tādā pat sastāvā izskatīja arī disciplinārlietu pret Citskovski, bijusi neitrāla un darbu padarīja labi: "Man bija svarīgi, lai arī ierēdniecība pati nonāk pie secinājuma, tāpēc šajā komisijā bija cilvēki gan no Labklājības ministrijas, gan Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, kas, manuprāt, ir augstākais šobrīd ierēdnis, kas atbild par tiesiskumu valstī... (..) Viens premjera biroja pārstāvis, kaut gan es vēlreiz atgādinu, ka varēja būt visi premjera biroja pārstāvji, bet nebija. Un viens tikai no sešiem bija premjera biroja pārstāvis, lai arī varētu nodrošināt šo saikni ar informācijas pieejamību, dokumentiem, kādi mums šeit ir. Un viņi visi nosecināja to, ko viņi nosecināja – ka par iepirkumiem un to procesu atbild administratīvais personāls. Tādus likumus savulaik pati ierēdniecība ir virzījusi, tajā skaitā Valsts kanceleja. Nu, tas tad arī secināms."