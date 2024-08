Plūdu posts Jūrmalā: arī pašvaldības neizdarīto darbu sekas

Lēmumu par to, kuri no grāvjiem ir daļa no meliorācijas koplietošanas sistēmām, pieņem pašvaldība. Tāpat tā arī nosaka prasības uzturēšanai, ja tās atrodas uz privātas zemes. Jūrmalas dome tagad domāšot, ko iesākt ar privātīpašnieku pārveidotajiem vai aizaudzētajiem grāvjiem, bet sodīt gan pagaidām nevienu nesola.