SM norāda, ka atļautā braukšanas ātruma ievērošana, tostarp nepārsniedzot to arī robežās plus seši vai plus 10 kilometri stundā, ir īpaši būtiska vietās, kur iespējamas sadursmes ar mazaizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Pētījumā "Relationship between Speed and Risk of Fatal Injury: Pedestrians and Car Occupants" uzsvērts, ka risks gājējiem smagi ciest vai pat iet bojā ievērojami pieaug, ja sadursmes brīdī transportlīdzekļa ātrums ir virs 30 kilometriem stundā, savukārt, ātrumam sasniedzot 40 un arī 50 kilometrus stundā, gājēja traumu smagums palielinās, un izdzīvošanas iespējas ievērojami samazinās.