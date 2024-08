Durovam piedāvāts "Telegram" krievu valodas sektora kontroli nodot Kremlim, pieļauj "Novaja gazeta Jevropa" galvenais redaktors

Martinovs atgādina, ka pirms nedēļas Tieslietu ministrija paziņoja, ka divi lieli un varai lojāli "Telegram" kanāli - "Ņezigarj" un "BRIEF" - ir pasludināti par ārvalstu aģentiem, un pēc tam daļa "BRIEF" projektu tika slēgti, bet "Ņezigarj" vairākas reizes mainīja nosaukumu, veltīgi cerot, ka šis triks to glābs no cenzūras. Turklāt šie notikumi sakrita ar "YouTube" bloķēšanas sākumu Krievijā - šī "Google" platforma kopā ar "Telegram" joprojām bija galvenais necenzētas informācijas avots Krievijas iedzīvotājiem.