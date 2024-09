Pagaidām jaunās izglītības iestādes plāno būvēt bez patvertnes

Tomēr vienā jaunajā skolā Mārupes novadā, ko plāno celt ar privāto partnerību, pagrabstāvs ir paredzēts. To vajadzības gadījumā varētu izmantot arī kā patvertni.

Rīgā par to vēl nedomā. 31. jūlijā Rīgas dome atbalstīja jaunas sākumskolas būvniecību Mežaparkā, taču saskaņā ar esošo projektu patvertne tajā iecerēta nav. "Esošie projekti ir projektēti jau gadus iepriekš, līdz ar to jau esošajos projektos to diemžēl nevarēs izdarīt," teica Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA/LRA). "Bet var, piemēram, uzbūvēt patvertni blakus vai kādu citu ēku pielāgot, kas ir turpat netālu."