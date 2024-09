Foto Paralimpisko spēļu čempioni Krūmiņa un Snikus saņem zelta godalgas

Krūmiņa, kura atklāšanas ceremonijā bija viena no Latvijas karognesējiem, Parīzē jau startēja diska mešanas sacensībās, ieņemot ceturto vietu.

Snikus ar "King of the Dance" saņēma vērtējumu 79,167%, vien iejādes pēdējās komponentēs pārspējot iepriekšējo līderi Roksanu Trannelu no ASV, kura ar "Fan Tastico H" guva vērtējumu 78,000%. Bronzas godalgu izcīnīja itāliete Sāra Morganti ar "Mariebelle", saņemot vērtējumu 74,625%.