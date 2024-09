Viens no cietušajiem, 22 gadus vecais Maksims liecinājis, ka Latvijā ir kopš 2022.gada 25.februāra. Agrāk dzīvojis netālu no Ļvivas un pie savas mammas māsas Latvijā atbraucis uzreiz pēc kara sākuma. No dienesta Ukrainas armijā esot atbrīvots veselības dēļ. Tagad dzīvojot Mālpilī un strādājot informācijas tehnoloģiju nozarē. Līdz konfliktam viņam ar Romalu nekādi konflikti neesot bijuši.