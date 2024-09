Medijs: Durovs uzdevis palīgiem atrast viņam dzīvesvietu Parīzē

Aģentūras AFP un "France Info" ziņo, ka Durovs tiek turēts aizdomās arī par "nopietniem vardarbības aktiem" pret vienu no saviem bērniem. Lietu nesen ierosinājusi Francijas bērnu labklājības pārvalde, un tā attiecas uz 2017.gadā dzimušo Durova dēļu, kurš šobrīd dzīvo Šveicē.

Izmeklēšanu veic arī ES iestādes, kas uzskata, ka "Telegram", iespējams, ir samazinājis lietotāju skaitu bloka teritorijā, lai izvairītos no lielajiem IT uzņēmumiem piemēroto noteikumu ievērošanas, ziņo laikraksts "Financial Times".