VIDEO "Ož pēc veļaspulvera un izskatās lietotas." Māte šokā par mīksto rotaļlietu automātā esošajām mantām

Vecmīlgrāvī kāds bērns savai mātei no veikala atnesis mīkstās rotaļlietas, kas izvilktas jeb laimētas no rotaļlietu aparāta veikala telpās. Tomēr māte par to nebija sajūsmā, jo tās izskatījās jau iepriekš lietotas - ar netīriem pleķiem, bez birkas un veļaspulvera aromātu, vēsta raidījums "Bez Tabu".