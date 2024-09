Paraolimpiešu komandas svinīgā sagaidīšana notiks pirmdienas vakarā pie Brīvības pieminekļa

No Latvijas divas zelta godalgas Parīzes paraolimpiskajās spēlēs paraiejādē izcīnīja Latvijas parasportists Rihards Snikus ar zirgu "King of the Dance", Diāna Krūmiņa kļuva par olimpisko čempioni šķēpa mešanā, bet Aigars Apinis tika pie sudraba godalgas diska mešanā.