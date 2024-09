Vāc parakstus par "Latvenergo" peļņas novirzīšanu onkoloģijas slimnieku ārstēšanai

Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Olga Petkeviča. Viņa skaidro, ka 2024.gada pirmajos septiņos mēnešos "Ziedot.lv" ir saņēmusi palīdzības lūgumus no 95 onkoloģijas pacientiem, kuru ārstēšanas izmaksas kopumā sasniedz 2,6 miljonus eiro. Šiem pacientiem ir nodrošināta palīdzība par gandrīz miljonu eiro, tomēr nepieciešamība pēc atbalsta turpina pieaugt.

Petkeviča pauda, ka 200 000 eiro fondam "Ziedot.lv" noziedoja valsts uzņēmums "Latvenergo" un ar šo naudu varēs palīdzēt vairākiem pacientiem, iedalot katram ne vairāk kā 10 000 eiro, kaut gan daudziem no viņiem ir vajadzīgas daudz lielākas naudas summas. Piemēram, Gabriela Mutora ārstēšanai kopumā nepieciešami 483 499 eiro.

Viņa noskaidroja, ka "Latvenergo" peļņa pagājušajā gadā bija 350,917 miljoni eiro liela, pieaugot par vairāk nekā 90%, salīdzinot ar 2022. gadu. "Būtu pieklājīgi un taisnīgi no valsts puses pieņemt lēmumu segt onkoloģijas slimnieku, it īpaši bērnu, ārstēšanu, no šā valsts uzņēmuma peļņas," pārliecināta iniciatīvas iesniedzēja.